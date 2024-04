Top Spin 2K25 va a 30fps o 60fps su PS5 e Xbox? Hangar 13 chiarisce i dubbi

L'uscita di Top Spin 2K25 è dietro l'angolo: il 26 aprile 2024 si torna sui campi da tennis targata 2K su PC e console PlayStation e Xbox. E con l'esordio così vicino lo sviluppatore Hangar 13 non perde occasione per rivelare ulteriori dettagli sul nuovo titolo sportivo.

Attraverso un Q&A il director Remi Ercolani si sofferma, tra i vari aspetti del gioco, anche sulla sua tenuta tecnica svelando nello specifico se il gioco in versione console arriverà a 60fps oppure se il framerate non andrà oltre i 30fps. Ercolani assicura che "Top Spin 2K25 gira a 60fps su tutte le piattaforme durante il gameplay sia in single player che in multiplayer. Questo è un elemento importante dell'esperienza offerta da Top Spin e dunque per noi era fondamentale raggiungere quest'obiettivo su ogni piattaforma".

Ogni partita, che sia in solitaria o con altri giocatori, raggiungerà dunque i 60fps. La risposta del director lascia invece intendere che in tutte le componenti non riguardanti il gameplay vero e proprio (come ad esempio eventuali filmati della carriera) non si raggiungerà lo stesso target, sebbene in tal senso non ci siano per ora dettagli più precisi. In ogni caso se volete conoscere meglio il titolo 2K il nostro provato di Top Spin 2K25 ve ne parla in maniera più approfondita.

In precedenza è stato anche rivelato il roster di Top Spin 2K25 che comprende nomi importanti ma anche grosse assenze.

