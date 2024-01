Top Spin 2K25 annunciato: torna il grande tennis di 2K, primo teaser trailer

Confermando quanto veniva affermato in un vecchio report di Kotaku, 2K ha annunciato Top Spin 2K25, che segna il tanto atteso ritorno della serie di simulazione tennistica. Il titolo è stato presentato ufficialmente tramite il teaser trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.

Il filmato pubblicato da 2K, pubblicato in concomitanza con l'inizio degli Australian Open di questa settimana, ci mostra ancora poco della produzione, concedendoci però un piccolo assaggio di quello che è l'impianto tecnico del gioco. Il publisher conferma che Top Spin 2K25 "arriverà presto", e che costituisce "il prossimo gioco sportivo imperdibile di 2K che immerge completamente i fan nel mondo del tennis. Per ulteriori informazioni su TopSpin 2K25, inclusa la data di lancio, le funzionalità del gioco e altro ancora, restate sintonizzati". Al momento, quindi, non sono note né la data di debutto, né le piattaforme sulle quali la simulazione tennistica arriverà.

L'ultimo capitolo della serie Top Spin è stato pubblicato nel 2011 per PS3, Xbox 360 e Wii. Top Spin 4 è stato sviluppato da 2K Czech, studio che sarebbe stato inglobato in Hangar 13 nel 2017. Sono proprio gli autori di Mafia 3 - come suggerito dal report di Kotaku risalente al 2022 - ad occuparsi del ritorno della serie con questo nuovo capitolo. Stando ai rumor, lo studio ha parallelamente avviato i lavori su un prequel della serie di Mafia realizzato in Unreal Engine 5.