Top Spin 2K25: per la recensione bisogna aspettare vi chiediamo qualche giorno di pazienza

Nel momento in cui state leggendo queste righe, l'embargo per la pubblicazione della recensione di Top Spin 2K25 è scaduto ma su queste pagine non troverete la recensione del gioco, così come non troverete la video recensione su YouTube. Perché? Ve lo spieghiamo subito.

Semplicemente, il codice del gioco è arrivato solamente pochissimi giorni fa, poco prima del weekend, e con il fine settimana di mezzo, sarebbe stato molto arduo per il redattore incaricato giocare in maniera approfondita testando tutte le modalità, incanalare le informazioni necessarie e poi scrivere una recensione, tutto questo in meno di quattro giorni.

Abbiamo quindi preferito prenderci più tempo per esprimere il nostro giudizio su Top Spin 2K25, per questo non trovate la recensione sui nostri canali ma l'attesa non sarà lunghissima, vi chiediamo solamente qualche giorno di pazienza con l'obiettivo di uscire con recensione e video recensione entro la fine di questa settimana, idealmente in tempo per il day one.

Top Spin 2K25 esce il 26 aprile su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC, chi ha prenotato le versioni Deluxe Edition o Grand Slam Edition potrà iniziare a giocare dal 23 aprile.

