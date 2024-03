Top Spin 2K25, quali tennisti ci sono? Tra grandi nomi e gravi assenze

Si avvicina sempre di più l'uscita di Top Spin 2K25, pronto a riportare gli appassionati sui campi da tennis virtuali di PC e console PlayStation e Xbox. Quali saranno però gli atleti che andranno a comporre il roster maschile e femminile dell'opera 2K?

Attraverso un post ufficiale su Twitter/X la compagnia ha svelato tutti i tennisti presenti in Top Spin 2K25, che vi elenchiamo di seguito:

Roster Maschile

Andy Murray

Ben Shelton

Carlos Alcaraz

Danil Medvedev

Frances Tiafoe

Matteo Berrettini

Taylor Fritz

Roster Femminile

Belinda Bencic

Caroline Wozniacki

Coco Gauff

Emma Raducanu

Iga Swiatek

Karolina Pliskova

Leylah Fernandez

Madison Keys

Naomi Osaka

Paula Badosa

Sloane Stephens

Leggende

Andre Agassi

John McEnroe

Maria Sharapova

Pete Sampras

Roger Federer

Serena Williams

Steffi Graf

Complessivamente il roster di lancio non sembra essere ricchissimo, soprattutto per quanto riguarda il lato maschile: spiccano in particolare le assenze di nomi quali Jannick Sinner, Rafa Nadal, Alex Zverev e Novak Djokovic (tra l'altro nel recente passato Novak Djokovic si è rifiutato di sponsorizzare un videogioco non ritenendolo un buon impiego del suo tempo). Lato femminile, comunque più ricco rispetto alla controparte maschile, si nota invece la mancanza di atlete come Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina.

Non sono in ogni caso da escludere DLC post-lancio volti ad arricchire ulteriormente il roster, magari aggiungendo proprio alcuni dei nomi più importanti al momento mancanti. Non resta dunque che scoprire più a fondo i piani di 2K e dello sviluppatore Hangar13 per il futuro di Top Spin 2K25.

