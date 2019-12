Top vendite Giappone: Pokémon Spada e Scudo ancora in testa, Switch domina la classifica

Non c'è verso in Giappone di schiodare Pokémon Spada e Scudo dalla vetta della classifica delle vendite videoludiche, e il titolo trascorre dunque l'ennesima settimana in cima alla chart del Paese del Sol Levante. Ma non si tratta dell'unico risultato importante per Nintendo Switch.

La console ibrida di Nintendo è infatti l'assoluta dominatrice del mercato, come testimonia il fatto che ben 9 giochi della top 10 siano proprio titoli usciti su Switch. L'unico "intruso" è New Sakura Wars su PlayStation 4, che occupa la seconda posizione della classifica.

Ecco la Top 10:

Pokémon Sword and Shield (Pokemon Co.) - Nintendo Switch New Sakura Wars (Sega) - PlayStation 4 Ring Fit Adventure (Nintendo) - Nintendo Switch Luigi's Mansion 3 (Nintendo) - Nintendo Switch Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 (Sega) - Nintendo Switch Minecraft (Microsoft Game Studios) - Nintendo Switch Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) - Nintendo Switch Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)- Nintendo Switch Fishing Spirits: Nintendo Switch Version (Bandai Namco Games) - Nintendo Switch Super Mario Maker 2 (Nintendo) - Nintendo Switch

Per approfondire ulteriormente sul titolo Pokémon primo in classifica, date un'occhiata alla nostra recensione di Pokémon Spada e Scudo.

Switch domina anche la classifica hardware, con l'arrivo della stagione natalizia che fa impennare le vendite fino a farle superare i 10 milioni di console vendute in Giappone (anche grazie ai numeri di Nintendo Switch Lite), seguita da PS4 e PS4 Pro.

Che ne pensate di questo exploit di Nintendo?