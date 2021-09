Topolino omaggia The Witcher nell'ultimo numero: ecco a voi Topperalt di Trivia!

Da poco giunto in edicola, il numero 3433 di Topolino ha introdotto la nuova saga Ducktopia. Il primo capitolo s'intitola lo Scacciatore di Mostri: sceneggiato da Licia Troisi e Francesco Artibani, e disegnato da Francesco D'Ippolito, rappresenta un chiaro omaggio al genere fantasy, con citazioni da The Witcher e Il Signore degli Anelli!

La nuova storia della strampalata banda Disney riesce a far felici gli amanti del fantasy e gli appassionati di videogiochi in un colpo solo. Il regno di Ducktopia è in subbuglio a causa dei continui attacchi dei mostri, mai così irrequieti. Re Papenethor (Paperone) decide quindi di mandare suo nipote Quakko Bekkins (Paperino) alla ricerca dello "Scacciatore di mostrI" noto come Topperalt di Trivia (Topolino), al cui fianco viaggia il bardo Goofunculus (Pippo). I primi due personaggi sono ispirati al Signore degli Anelli, mentre gli ultimi due rappresentano dei chiari omaggi al "Cacciatore di mostri" Geralt di Rivia e al suo fido compagno di sventure, Ranuncolo, protagonisti di The Witcher.

La storia include anche numerosi riferimenti ad altre saghe fantasy, dunque ce n'è letteralmente per tutti. Il numero 3433 di Topolino può già essere acquistato in edicola al solito prezzo di 3 euro, e include anche il Capitolo 8 di Paperbridge, l'Episodio 2 di Siamo Serie, Topolinia By Night e Paperoga: Papero Impeccabile. In calce potete ammirare la copertina dedicata a Ducktopia!