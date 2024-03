TopSpin 2K25 ha una data di uscita, siete pronti a tornare in campo?

2K Games ha annunciato che TopSpin 2K25 è ora disponibile per il preordine su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Roger Federer e Serena Williams sono i testimonial del gioco sulle copertine delle edizioni Standard e Grand Slam Edition mentre Carlos Alcaraz, Iga Świątek e Francis Tiafoe sono presenti sulla copertina della Deluxe Edition.

Con un roster di oltre 24 tennisti, il centro di allenamento TopSpin Academy doppiato dalla leggenda del tennis John McEnroe, modalità competitive per giocatore singolo e multigiocatore, tutti e quattro gli storici tornei del Grande Slam e molto altro ancora. L'uscita di TopSpin 2K25 è prevista per venerdì 26 aprile 2024, con accesso anticipato a partire da martedì 23 aprile per la Deluxe Edition e la Grand Slam Edition.

"Sono passati diversi anni dall'ultima edizione di TopSpin e siamo orgogliosi di presentare TopSpin 2K25 mentre la popolarità del tennis è al suo apice" ha dichiarato Remi Ercolani, Gaming Director di Hangar 13. "TopSpin 2K25 cattura lo spirito e la cultura del tennis, offrendo una profonda personalizzazione e un gameplay migliorato. Io e il team siamo orgogliosi di condividere TopSpin 2K25 con il mondo e non vediamo l'ora di vedere i giocatori divertirsi con questo gioco."

Sono quattro le edizioni di TopSpin 2K25 disponibili: Standard Edition, Standard Cross-Gen Edition, Deluxe Edition e Grand Slam Edition:

Standard Edition disponibile su piattaforme di precedente generazione (console PS4, Xbox One), PC e console di attuale generazione (PS5 e Xbox Series X|S).

Standard Cross-Gen Digital Edition disponibile per PlayStation e Xbox. La Standard Cross-Gen Digital Edition include la Standard Edition su piattaforme di generazione precedente e attuale della stessa famiglia di console e con lo stesso account PlayStation o Xbox.

Deluxe Edition disponibile per PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. La Deluxe Edition include la Standard Edition (con diritto alla doppia generazione per console), il pacchetto Sotto i riflettori, il Pacchetto New Wave con outfit alternativi per Carlos Alcaraz, Iga Świątek e Francis Tiafoe, oltre a una collezione di abbigliamento aggiuntivo e il Pacchetto Prime armi con un MyPlayer Boost e 1700 VC. La Deluxe Edition include l'accesso anticipato dal 23 aprile.

Grand Slam Edition disponibile per PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Oltre alla Standard Edition e a tutti i contenuti bonus inclusi della Deluxe Edition, include il Grand Slam Champions Pack che contiene una speciale racchetta da campionato e un servizio da campione, nonché l'All Access Pass, che comprende sei Stagioni Premium Centre Court Pass post-lancio e otto oggetti cosmetici bonus.