TopSpin 2K25 in preordine su Amazon per PS4, PS5, Xbox One e Series X

Proprio nella giornata di ieri gli appassionati dei videogiochi di tennis hanno ottenuto la notizia che più stavano aspettando, il gioco TopSpin 2K25 ha una data di uscita e non dovranno attendere neanche molto, il gioco è infatti in uscita il 26 aprile di quest'anno.

Su Amazon sono attivi i preordini dell'edizione fisica del gioco, in uscita per PS4, PS5, Xbox One e Series X e preordinabile al prezzo di 70,98 euro per PS4 o 74,99 euro per tutte le altre console.

TopSpin 2K25 in preordine su Amazon al prezzo minimo garantitoIl gioco è preordinabile al prezzo minimo garantito, cosa significa? Preordinando il gioco subito, se il prezzo dovesse scendere prima della data di uscita, si pagherà in automatico il prezzo più basso che il titolo abbia mai ottenuto su Amazon dalla data del nostro ordine a quella di spedizione.



Di seguito i link per preordinare il gioco:

In TopSpin 2K25 giocheremo nei campi che hanno fatto la storia del tennis nei quattro tornei del Grande Slam e nei più famosi campi e tornei del mondo, impersonando le leggende del tennis e le stelle nascenti, oltre 25 tennisti saranno selezionabili.



Ovviamente nel gioco è disponibile sia la modalità giocatore singolo, che la possibilità di sfidare altri giocatori fianco a fianco così come la modalità multiplayer, potremmo dimostrare il nostro talento nel Tour Mondiale e nel Tour 2K, sfidando giocatori di tutto il mondo di quelsiasi piattaforma di gioco.