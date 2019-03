Torchlight 2 verrà pubblicato su console il prossimo autunno

Il publisher Perfect World Entertainment il team di sviluppo Runic Games hanno annunciato che Torchlight 2 verrà pubblicato su console nel corso del prossimo autunno. Purtroppo, le piattaforme di destinazione non sono state svelate.

Il porting sarà curato dai talentuosi ragazzi di Panic Button, divenuti ormai esperti di operazioni di questo tipo. In tempi recenti, hanno curato le conversioni per PlayStation 4 e Xbox One di Subnautica, oltre alle apprezzate versioni Nintendo Switch di DOOM, Wolfenstein 2: The New Colossus e Warframe.

Torchlight 2 è un hack 'n' slash sulla falsariga di Diablo pubblicato per la prima volta su PC nell'ormai lontano 2012, piattaforma sulla quale ha ottenuto un discreto successo di critica e di pubblico. Mette a disposizione dei giocatori quattro classi pienamente personalizzabili tra le quali scegliere, diverse mascotte da portare in giro, la generazione casuale dei livelli, nemici e bottino, e il multiplayer cooperativo. Se volete saperne di più in attesa di scoprire nuove informazioni sulle versioni per console, vi consiglia di leggere la recensione di Torchlight 2.

In occasione dell'annuncio delle versioni console di Torchlight 2, gli sviluppatori hanno fatto sapere che il 4 aprile Hob arriverà su Nintendo Switch in versione definitiva.