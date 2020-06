Torchlight 3: il nuovo trailer svela l'approdo dell'Early Access su Steam

Ottime notizie per tutti i fan di Torchlight 3, dal momento che durante il PC Gaming Show è stata pubblicata su Steam la versione Early Access del titolo, accompagnata da un nuovo trailer.

L'Early Access di Torchlight è attualmente in vendita sul client Valve al prezzo di 29,99 euro e, come recita la pagina ufficiale Steam del gioco, tra i contenuti presenti nell'Accesso Anticipato troviamo:

"4 classi giocabili, 2 Atti completi, dozzine di missioni, un Forte personalizzabile dai giocatori (completo di incantamento, raffinazione delle risorse e depositi), oltre 100 oggetti leggendari e una miriade di armi, aree e scontri con i boss".

Secondo il team di sviluppo, nel giro di qualche mese il titolo dovrebbe uscire nella sua versione definitiva e nel corso delle prossime settimane verranno introdotti i contenuti endgame e verrà completato l'Atto 3. Va inoltre precisato che al termine dell'Accesso Anticipato gli sviluppatori effettueranno il classico "wipe", ovvero procederanno ad azzerare tutti i progressi fatti dai giocatori nel corso delle prossime settimane, costringendoli a ricominciare da zero al lancio ufficiale del titolo. In ogni caso tutti gli utenti interessati dovrebbero procedere all'acquisto mentre il gioco è in Early Access, dal momento che il prezzo aumenterà al momento dell'arrivo della release definitiva.