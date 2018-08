Torchlight Frontiers: pubblicato il primo gameplay trailer dell'RPG a mondo condiviso

Nella giornata di oggi, Perfect World Entertainment ha pubblicato il primo gameplay trailer dedicato a Torchlight Frontiers, l'action-RPG a mondo condiviso atteso su PC, PS4 e Xbox One nel corso del 2019.

Il filmato, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, permette quindi di dare un primo sguardo alle meccaniche di gameplay del gioco, e di osservare il design di personaggi, nemici e ambientazioni.

A differenza dei primi due capitoli della serie, Torchlight Frontiers sarà ambientato in un mondo di gioco persistente condiviso con gli altri utenti, caratterizzato da ambientazioni generate dinamicamente.

Lasciandovi alla visione del gameplay trailer, vi ricordiamo che Torchlight Frontiers, in via di sviluppo presso Echtra Games sotto la guida di Max Schaefer (ex Runic Games e cofondatore di Blizzard North), uscirà su PC, PS4 e Xbox One durante il 2019.