Torchlight II avrà contenuti esclusivi su Switch, ecco la data d'uscita

Torchlight II, uno degli action RPG più apprezzati su PC nel corso degli ultimi anni, sta per arrivare anche su Nintendo Switch e in occasione del Nintendo Indie World ne è stata svelata la data d'uscita ufficiale.

I possessori della console ibrida del colosso giapponese potranno iniziare ad eliminare creature sia in modalità portatile che docked dal prossimo 3 settembre 2019. Come spesso accade per i titoli di terze parti che arrivano sulle console della Grande N, anche Torchlight II proporrà ai giocatori dei contenuti esclusivi e, in questo caso, potrete ottenere un unicorno e un "goblin da compagnia" non disponibili sulle altre piattaforme.

Prima di lasciarvi ad un'immagine che mostra nel dettaglio i contenuti in questione, vi ricordiamo che il gioco dovrebbe arrivare il prossimo 3 settembre anche su Xbox One e PlayStation 4.

Tra le altre novità annunciate all'Indie World di Nintendo c'è anche la versione Switch di Risk of Rain 2.