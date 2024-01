Toribash Next: il picchiaduro gratis sta per tornare con un sequel, l'uscita è vicinissima

Ricordate Toribash, il picchiaduro gratis che qualche anno fa ha avuto un notevole successo su PC? Sappiate che, in maniera del tutto inaspettata, gli sviluppatori ne hanno annunciato un seguito e la sua data d'uscita è più vicina di quanto possiate immaginare.

Toribash Next, questo è il nome del gioco, è la seconda iterazione della serie che punta a proporre la stessa formula di gioco con un comparto tecnico migliorato e una mole di contenuti consistente. Stando alle informazioni emerse sul free to play nel corso delle ultime ore, sappiamo che Toribash Next prevederà scontri tra personaggi con 20 diversi punti d'articolazione, che aumenteranno a 21 quando i lottatori impugneranno un'arma, che sia essa una lama o una bocca da fuoco. Per quel che riguarda le modalità, ci saranno quella classica, Samurai Fight, Aikido e Gun Duel, ma anche scontri che prevedono la partecipazione di più giocatori divisi in squadre o in tutti contro tutti.

Altra peculiarità del gioco consiste nel sistema di replay, grazie al quale si potrà rivedere ogni incontro e modificarne le sorti. Fra le altre caratteristiche del gioco troviamo un elevato livello di personalizzazione delle impostazioni di ogni match, la possibilità di acquistare e vendere sia i personaggi che le mod e il supporto ai server dei giocatori.

Vi ricordiamo che il gioco, che si potrà scaricare gratuitamente, sarà disponibile a partire dal prossimo 24 gennaio 2024 su Steam ed Epic Games Store.