Toriyama, Producer di Japan Studio, parla del 2018 e dei Progetti dello Studio per il 2019

Col chiudersi del 2018, numerosi sviluppatori di differenti Software House hanno espresso le proprie speranze per il nuovo anno. Tra queste, Platinum Games e Atlus.

All'interno di questo gruppo d'eccezione troviamo anche Sony Japan Studio. Teruyuki Toriyama, Producer presso la Software House, ha infatti condiviso con il Portale nipponico 4Gamer alcune considerazioni personali sull'anno appena trascorso e su quello che sta per iniziare.

In particolare, Toriyama ha voluto ricordare gli importanti traguardi conseguiti dallo studio nel corso del 2018: "Abbiamo pubblicato il Platform VR Astro Bot: Rescue Mission, che vi consente di fare esperienza di un'azione a 360°, ed un adventure game per VR che vi permette di esplorare un mondo in cui il tempo si ferma con Déraciné. Entrambi utilizzano a pieno le funzionalità di Playstation VR, quindi mi renderebbe felice vedere i giocatori provarli".



All'interno della dichiarazione del Producer di Sony Japan Studio c'è anche spazio per discutere del prossimo anno: "Nel 2019 vedremo il debutto di un Titolo non annunciato a cui stiamo lavorando, e al contempo pianifichiamo di iniziare i preparativi su di un nuovo progetto". Toriyama, in chiusura, ha infine voluto ringraziare coloro che hanno supportato la Software House.



Per scoprire cosa bolle in pentola in Casa Sony, non ci resta dunque che attendere nuovi aggiornamenti. Nel frattempo, nel caso voleste seguire l'invito di Toriyama a provare i giochi pubblicati da Japan Studio nel corso del 2018, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra Recensione di Astro Bot: Rescue Mission e di Déraciné, che la Software House ha realizzato in collaborazione con FromSoftware.