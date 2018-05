Torment Tides of Numenera giocabile gratis su Steam nel weekend

Torment: Tides of Numenera può essere giocato gratuitamente su Steam questa settimana, così da provare con mano l'erede spirituale di Planescape: Torment. Il gioco può essere acquistato anche con uno sconto del 60% sulla piattaforma Valve.

Per avviare il gioco basta accedere su Steam con un profilo valido e scaricare Torment: Tides of Numenera a questo indirizzo. Se invece non avete ancora un account sulla piattaforma Valve, vi basta effettuare la registrazione sul sito fornendo il vostro indirizzo di posta elettronica. Il titolo potrà essere giocato gratuitamente e senza limiti fino alle 22:00 di domani 20 maggio, in modo da testarlo sulla propria configurazione hardware. A tal proposito, ricordiamo i requisiti hardware raccomandati:

Sistema operativo: Windows 7/8/8.1/10 (64 bit)

Processore: Intel i5 series o AMD equivalente

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 560 o equivalente

DirectX: Versione 10

Memoria: 20 GB di spazio disponibile

Scheda audio: DirectX compatible sound card

Nel caso decidiate di acquistare il gioco completo una volta terminato il periodo di prova, fino al 21 maggio Torment: Tides of Numenera potrà essere acquistato su Steam a 18 euro invece di 44,99 euro, con uno sconto complessivo del 60% sul prezzo di listino. Coglierete l'occasione per provare il GDR di inXile Entertainment?