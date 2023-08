Tormented Souls 2 è realtà: l'horror in stile Resident Evil torna nel 2024

In chiusura del Future Games Show della Gamescom 2023 c'è stato spazio per una gradita sorpresa per gli appassionati di survival horror: il publisher PQube e lo sviluppatore Dual Effect alzano il sipario su Tormented Souls II, seguito dell'avventura pubblicata nel 2021 ed ispirata a classici del genere come i primi Resident Evil.

Il trailer di annuncio non ha mostrato per il momento sequenze di gameplay vero e proprio, ma ci conferma che Caroline Walker sarà ancora una volta la protagonista principale dopo essere sopravvissuta agli orrori del primo gioco. Per il resto il nuovo episodio di Tormented Souls promette di offrire atmosfere horror ancora più inquietanti ed immersive, come già si può intuire dal filmato di presentazione.

Questa volta Caroline si ritrova nella cittadina sudamericana di Puerto Miller nel tentativo di trovare una cura per la terribile maledizione che ha colpito sua sorella minore Anna. Ma nella cittadina la attendono nuovi orrori indicibili e scontro con creature mostruose, nel frattempo che esplora lugubri monasteri ed altri scenari oscuri.

Tormented Souls II è confermato in uscita su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con la finestra di lancio fissata al momento ad un generico 2024. L'horror di Dual Effect non è stato però la sola novità dell'evento in streaming: in in streaming: non perdetevi il riassunto del Future Games Show della Gamescom 2023 così da scoprire quali giochi sono stati mostrati in circa un'ora e mezza di show.