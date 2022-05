Tormented Souls: il governo cileno finanzierà il nuovo gioco su Unreal Engine 5

Grazie al discreto successo raggiunto con il progetto di Tormented Souls ispirato a Resident Evil, il team di Dual Effect guarda con fiducia al futuro e pianifica lo sviluppo di un nuovo videogioco su Unreal Engine 5 che sta già prendendo forma grazie anche a un investimento ottenuto dal Governo Cileno.

In un'intervista concessa dai fratelli Gabriel e Germán Araneda ai giornalisti di LaQuintaEmprende, i fondatori di Dual Effect hanno discusso delle sfide imprenditoriali affrontate per concretizzare, con la visione di un survival horror ispirato ai resident Resident Evil con Tormented Souls.

Il dinamico duo di sviluppatori cileni ha ribadito l'intenzione di rimanere nel solco creativo tracciato dal loro ultimo progetto per dare forma al loro prossimo videogioco utilizzando gli strumenti più evoluti di Unreal Engine 5 grazie ai fondi ottenuti da CORFO, un ente governativo del Cile impegnato nella promozione e nel supporto delle attività imprenditoriali del Paese sudamericano.

Come sottolineano gli stessi fratelli Araneda, "per noi l'aiuto offertoci da CORFO è stato incalcolabile, perché ci permetterà di continuare a sviluppare videogiochi di qualità anche in futuro. Tormented Souls è stato realizzato in Unity, un engine molto avanzato ed efficace per ciò che stavamo creando, ma con il nostro nuovo videogioco volevamo andare oltre e per questo guardavamo a Unreal Engine 5. Grazie ai computer che abbiamo acquistato con l'aiuto del PAR (un programma di investimenti associato al CORFO cileno, ndr), ora abbiamo l'opportunità di lavorare con questa tecnologia che ci permetterà di sviluppare un prodotto di livello internazionale".

Per un approfondimento ulteriore sull'ultimo horror "in salsa nostalgica" di Dual Effect, qui trovate il nostro speciale su Tormented Souls, il survival ispirato ai Resident Evil classici.