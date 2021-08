Tormented Souls è l'erede dei Resident Evil classici? La demo alla prova

Abbiamo provato la demo su Steam del survival horror Tormented Souls: si tratta del vero erede di Resident Evil? Scopriamolo nella nostra analisi che approfondisce i contenuti, il comparto grafico e le ambizioni di questo progetto indie.

Sviluppato da Dual Effect con il contribuito del publisher PQube, Tormented Souls mutua le inquadrature fisse, la progressione del gameplay e persino le atmosfere dei primi capitoli di Resident Evil per pizzicare le corde della nostaglia dei milioni di appassionati della saga Capcom, come pure di Silent Hill e di Alone in the Dark.

Il survival horror plasmato da Dual Effect, di conseguenza, non fa davvero nulla per nascondere tali fonti d'ispirazione e ce le ricorda costantemente, prova ne sia l'esperienza offerta dall'ultima versione dimostrativa tra inventari a riquadri divisi in sezioni, puzzle ambientali e cliffhanger emotivi da vivere interpretando Caroline Walker, una ragazza alla ricerca di due gemelle scomparse nello spaventoso Wildberger Hospital.

Oltre al video che campeggia a inizio articolo, potete farvi un'idea più compiuta dei contenuti e degli elementi ludici e narrativi che tratteggiano quest'opera leggendo il nostro speciale sulla demo di Tormented Souls a firma di Giuseppe Carrabba. A chi ci segue, ricordiamo infine che l'horror di PQube ispirato ai primi Resident Evil uscirà più avanti nel 2021 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.