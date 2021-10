Tormented Souls: l'horror ispirato a RE arriva su PS4, Xbox One e Switch a inizio 2022

Tormented Souls si prepara al suo esordio su Nintendo Switch e i sistemi di vecchia generazione PlayStation 4 e Xbox One. Le nuove versioni del survival horror ispirato ai Resident Evil classici faranno il loro esordio all'inizio del 2022 sia in formato digitale che fisico.

Tormented Souls è già disponibile su PC e console next gen PS5 e Xbox Series X/S, ma finora il publisher PQube non aveva mai rivelato quando le versioni PS4, Xbox One e Switch avrebbero fatto il loro esordio. Adesso c'è una finestra di lancio più precisa, sebbene non sia stato rivelato il giorno esatto in cui sarà possibile mettere le mani sopra il gioco. Tuttavia, stando ad alcuni rivenditori internazionali, Tormented Souls potrebbero essere disponibile a partire dal prossimo 25 febbraio 2022.

In aggiunta, PQube ha confermato l'arrivo di nuovi contenuti gratis per le edizioni già in commercio: il 28 ottobre 2021 verrà messa a disposizione una nuova arma, una sparachiodi alternativa in grado di arrecare ingenti danni, oltre ad un nuovo costume per la protagonista Caroline Walker.

Sviluppato da Dual Effect ed Abstract Digital Works, il titolo riprende le inquadrature fisse e lo stile degli enigmi resi celebri dai primissimi Resident Evil di Capcom, risultando un survival horror fedelmente ancorato alla tradizione del genere. Le nostre impressioni sulla demo di Tormented Souls vi daranno un quadro più chiaro sui contenuti e la qualità del progetto.