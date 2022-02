Tormented Souls: l'horror ispirato a Resident Evil ha una data su PS4, Xbox One e Switch

A conferma delle precedenti rassicurazioni sull'uscita a inizio 2022 di Tormented Souls su Switch, PS4 e Xbox One, gli sviluppatori di Dual Effect e il publisher Abstract Digital annunciano le date di lancio ufficiali delle nuove versioni del loro intrigante horror ispirato ai capitoli classici di Resident Evil.

L'ultima iterazione dell'avventura a tinte oscure ideata da Dual Effect sarà identica a quelle già disponibili su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Il titolo, lo ricordiamo, ripercorre la storia di Caroline Walker, una ragazza alla ricerca di due gemelline scomparse a Winterlake. Nella lubugre cornice del Wilderberger Hospital, la nostra alter-ego deve condurre delle investigazioni e addentrarsi nel complesso ormai abbandonato per poter andare a caccia di indizi.

La magione è però piena di mostri e creature d'ogni sorta, da qui la necessità di utilizzare tutta una serie di armi e strumenti reperiti nel corso di un'avventura da vivere attraverso un'inquadratura fissa ispirata ai primissimi capitoli di Resident Evil, come pure agli esordi di Silent Hill e Alone in the Dark.

La commercializzazione delle nuove versioni di Tormented Souls è prevista per il 25 febbraio su PlayStation 4 e Xbox One, mentre per la versione Nintendo Switch ci sarà da attendere fino al 14 aprile. Per saperne di più, qui trovate la nostra prova di Tormented Souls.