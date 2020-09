Tormented Souls: l'horror tra Silent Hill e Resident Evil già pensa a PS5

All'inizio dello scorso mese di agosto, il publisher PQube e lo studio di sviluppo Dual Effect hanno presentato l'interessante Tormented Souls, un nuovo survival horror che si ispira ai classici del genere previsto per il 2021 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch

Prendendo ispirazione da mostri sacri come Silent Hill, Resident Evil e Alone in the Dark, i creatori hanno optato per una visuale fissa vecchio stampo, offrendo al contempo uno schema dei controlli al passo dei tempi e una videocamera più dinamica. La storia vedrà per protagonista Caroline Walker, una ragazza alla ricerca di due gemelle scomparse a Winterlake. Le investigazioni la condurranno in una magione abbandonata, trasformata in un ospedale, dove prendono vita i suoi peggior incubi. In questo luogo, oltre alle armi dovrà utilizzare a proprio vantaggio anche determinati oggetti sparsi negli ambienti, con l'obiettivo di risolvere puzzle e portare alla luce segreti sepolti. Attraversando degli specchi potrà inoltre accedere ad una realtà alternativa, traendone vantaggio in "modi sorprendenti".

Il gioco, dicevamo, è stato presentato per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, ma nonostante non sia ancora stata confermata una versione next-gen, lo studio guidato dai gemelli Gabriel and German Araneda sta già pensando a come sfruttare il feedback aptico del DualSense di PS5 per incrementare la sensazione di terrore. In un'intervista concessa a SegmentNext hanno dichiarato: "Il DualSense potrebbe essere davvero trascendentale per i giochi horror per PS5, dal momento che potrà aumentare l'immersione dei giocatori nell'esperienza. Immaginiamo un artefatto di plastica trasparente pieno di ragni, che può essere manipolato con le mani utilizzando i sensori di movimento del controller. Potreste sentire tutti quei ragni che si muovono sul palmo delle vostre mani".

Cosa ne pensate di questa possibile implementazione? Prima di darci il vostro parere, non dimenticate di dare un'occhiata al trailer di annuncio di Tormented Souls.