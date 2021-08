Tormented Souls: l'horror tra RE e Silent Hill ha una data su PC, PS5 e Xbox Series X/S

Con ancora negli occhi le disturbanti scene della demo di Tormented Souls, il team di Dual Effect si riaffaccia sui social per annunciare la data di lancio ufficiale delle versioni PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S del loro horror ispirato ai capitoli classici di Resident Evil.

Ad accompagnare il reveal della data di commercializzazione su PC e piattaforme nextgen troviamo il Cinematic Trailer confezionato dal publisher PQube, un video che ripercorre la storia di Caroline Walker e delle due gemelline scomparse misteriosamente nell'Wildberger Hospital.

Esattamente come la recente versione dimostrativa, anche il nuovo trailer in cinematica non fa che rinsaldare il legale ideale tra l'esperienza ludica di Tormented Souls e il nostalgico ricordo delle nottate trascorse dai fan del genere nelle dimensioni a tinte oscure di Silent Hill, Alone in the Dark e dei primi Resident Evil con inquadratura fissa.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al nuovo filmato proposto da PQube e Dual Effect, non prima però di invitarvi a cerchiare sul calendario il 27 agosto come data di lancio di Tormented Souls su PC, PS5 e Xbox Series X/S. A partire da oggi è inoltre possibile immergersi nelle atmosfere delle prime ore della campagna principale con la versione console di Tormented Souls scaricando su PlayStation Store la demo PS5. Nell'attesa di conoscere la data d'uscita delle versioni PS4, Xbox One e Nintendo Switch, vi rimandiamo al nostro speciale sulla demo di Tormented Souls a firma di Giuseppe Carrabba.