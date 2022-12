Tormentor: trailer con finestra di lancio per il violentissimo horror next-gen

A distanza di circa due anni dalla pubblicazione del primo, scandaloso trailer di Tormentor, il team di sviluppo del particolarissimo horror è tornato a mostrare il progetto con un nuovo trailer, ricco di scene violente e brutali.

Come si può notare nel filmato, il titolo mette i giocatori nei panni di un killer dal volto sfigurato che si diletta a seviziare vittime e a trasmettere le immagini in streaming. Sembrerebbe quindi che Tormentor sia composto da più strati di gameplay, visto che potremo dedicarci alla creazione delle vittime tramite un editor, alla gestione/personalizzazione delle celle e alla predisposizione dell'arena in cui posizionare i malcapitati per poi andare a caccia.

Il gioco è in sviluppo presso un team abituato a produzioni dai temi 'forti', visto che stiamo parlando di Madmind Studio, creatori di Agony e Succubus. Sembrerebbe inoltre che l'intenzione della software house sia quella di creare un'esperienza di ultima generazione dal punto di vista tecnico, ed è per questo motivo che Tormentor arriverà nel corso del 2024 solo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che è già possibile aggiungere il gioco alla vostra lista dei desideri Steam tramite la pagina ufficiale del prodotto.