Torna 2WATCH School League: il torneo di Fortnite con in palio 3.000€ in borse di studio

Si aprono ufficialmente le iscrizioni alla seconda edizione della 2WATCH School League, il torneo di Fortnite per gli studenti appassionati di videogiochi e maggiori di 14 anni.

La manifestazione è organizzata da 2WATCH, start-up innovativa nel mondo del gaming, che ha appena concluso la University Master incoronando il player di EA SPORTS FIFA 22 più forte tra gli atenei universitari italiani e vincitore di una borsa di studio.

2WATCH School League: il programma

Dopo il successo della University Master, che ha visto la straordinaria partecipazione di Giorgio Chiellini e Pierluigi Pardo, 2WATCH apre le porte agli studenti dei licei. Le fasi di iscrizione al torneo sono già aperte, tutti i maggiori di 14 anni potranno iscriversi visitando il sito www.2w.gg. Anche quest’anno, a guidare i partecipanti ci saranno 4 "Capoclasse" d’eccezione che supporteranno i player attraverso sessioni di training e commenteranno tutte le fasi del torneo.

Si inizia il 27 giugno con 4 sessioni di allenamento per migliorare le skills in game prima di affrontare i turni di qualificazione previsti per la settimana del 4 luglio. Dal 18 luglio in poi, invece, si disputeranno le semifinali che offriranno, ai migliori 100 player, l’accesso alla finalissima del 1 agosto.

Tutto in diretta streaming

Training, fasi di qualificazioni, semifinali e finalissima saranno trasmesse in diretta streaming su Twitch, sul canale ufficiale 2WATCHtv e sul portale Everyeye.it, sponsor della competizione, che dedicherà anche un'ampia copertura editoriale al torneo

La telecronaca delle partite è affidata ai 4 capoclasse, esperti giocatori del titolo: il duo "VAPM" alias Alex e Eros Rossi, lo streamer "Piazz" alias Andrea Piazzese, il TikToker e player di Fortnite "ManuCDN" alias Manuele Musumeci e lo YouTuber "Gigi" alias Luigi Puccianti.

"Dopo il successo della prima edizione abbiamo deciso di offrire agli studenti una nuova opportunità durante il 2022" afferma Fabrizio Perrone, CEO di 2WATCH. "La seconda edizione della 2WATCH School League mira a consolidare un’immagine moderna dei gamers; giovani che attraverso i videogiochi possono contribuire a migliorare il loro futuro. I grandi partner - conclude Perrone - si affacciano sempre più verso questo mondo che si conferma uno dei principali veicoli di comunicazione per fare breccia sulla GenZ”. 2WATCH School League è realizzata con il contributo degli sponsor Universal Pictures International Italy, Smemoranda ed Everyeye.it.