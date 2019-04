Torna 48h Gaming People! Due giorni di diretta con la redazione il 17 e 18 aprile

Dopo l'incredibile successo dello scorso anno, torna 48h Gaming People, uno dei fiori all'occhiello della programmazione di Everyeye Live! A partire dalla mattinata di mercoledì 17 aprile, il trio composto da Francesco Fossetti, Alessandro Bruni e Tommaso Montagnoli vi terrà compagnia per ben due giorni non-stop!

Un vero e proprio tour de force privo di interruzioni, durante il quale i nostri prodi redattori si lanceranno nelle attività più disparate, giocando ai titoli più caldi del momento mettendo in seria discussione la loro amicizia, scambiandosi quattro chiacchiere sul mondo videoludico e dilettandosi ai fornelli nel tentativo - probabilmente vano - di cucinare qualche prelibatezza. Il tutto, come sempre, condito da tanto, tantissimo disagio! Non mancheranno, ovviamente, una serie di ospiti illustri, tra i quali spiccano Fabio "Kenobit" Bortolotti, personalità legate al gaming e rappresentati della stampa italiana!

Riusciranno ad arrivare vivi al termine della maratona? Lo scopriremo tra pochissimi giorni. L'interminabile trasmissione andrà in onda il 17 e 18 aprile esclusivamente sul canale Twitch di Everyeye, al quale siete caldamente invitati ad iscrivervi. Si tratta di un requisito indispensabile per poter interagire con i nostri prodi Francesco Fossetti, Alessandro Bruni e Tommaso Montagnoli, oltre che con gli ospiti dell'evento e gli altri spettatori che affolleranno la chat a tutte le ore del giorno e della notte. Tenete il telefono a portata di mano... potrebbe rendersi necessaria una chiamata al pronto intervento!