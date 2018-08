Torna B-Side con Morlu e Todd! Prima puntata della nuova serie in onda il 29 agosto

Nell'autunno 2016 andava in onda sui canali di Everyeye.it l'ultima puntata di B-Side... sono passati due anni da allora e adesso finalmente possiamo dirlo: Morlu e Todd tornano con la seconda serie di B-Side! Quando? Presto, molto presto...

La prima puntata di B-Side Volume 2 andrà in onda mercoledì 29 agosto alle 16:00 sul canale Twitch di Everyeye.it, ecco cosa possiamo aspettarci:

"Dopo due anni. No, dico DUE ANNI! Torna B-SIDE, il programma cult di Everyeye.it, e stavolta ci mettiamo anche il "Vol.2" così fa figo e il prof è contento perché gli ricorda i Guardiani della Galassia. Morlu e Todd, in una versione sempre più analogica e scalcagnata, riaprono il loro salottino videoludico non-sense, fatto di synthwave senza copyright (per evitare gli strike), Indie scrausi che nessuno vuole e ovviamente anche una vagonata di DISAGIO RUN© assolutamente inconcludenti. Domani alle 16:00 la prima puntata, detta anche "episodio pilota" (perché fa figo pure quello), mentre per la seconda probabilmente andrà a finire come Cyberpunk 2077: "when it's ready."

Stay Tuned... Tommaso "Todd" Montagnoli."

Appuntamento dunque per il 29 agosto alle 16:00 su Twitch per il ritorno di B-Side! Vi invitiamo a registrarvi al canale per ricevere una notifica pochi minuti prima della trasmissione, inoltre vi suggeriamo di seguire i profili Facebook di Tommaso "Todd" Montagnoli, Lorenzo "Morlu" Morlunghi e la la pagina di Morlu Total Gaming per tutti gli aggiornamenti!