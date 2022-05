Torna Beyond PG: tutte le novità della nuova stagione del format firmato PG Esports

Nel panorama esport italiano torna una delle trasmissioni più interessanti del settore: il canale Twitch Beyond PG è di nuovo attivo grazie al duro lavoro del tournament organizer leader in Italia PG Esports. Le trasmissioni sono cominciate ieri, 23 maggio 2022, e continueranno per i prossimi mesi.

La prima novità è stata il ritorno del rinnovato Bar dell’Esports, dove Francesco “Deugemo” Lombardo ha accompagnato e accompagnerà gli spettatori a scoprire tutte le novità del gaming competitivo. Il mondo del gaming manterrà il suo ruolo da protagonista anche il martedì con il format Gamer Room alle 15:00: in compagnia di Gianluca “Ualone” Loggia, il noto game designer Diego Ricchiuti e Simone “Akira” Trimarchi si scopriranno di behind the scenes dello sviluppo di videogiochi. Alle 17:00 segue quindi Time Machine! con Gianluca “Pingu16” Piscedda e, alle 21:00, torna #GXCHATTING dove i ragazzi di Game-eXperience commenteranno insieme agli spettatori tutte le ultime novità del mondo videoludico.

Il palinsesto continua mercoledì alle 11.00 con una completa novità per il canale, !DigiTalk: si tratta di un talk show che invita il pubblico a scoprire tutti i segreti del mondo del digitale e della comunicazione in compagnia di Alessandro “MingusTV” Carrozzo e di guest star speciali per ogni episodio. Alle 15.30 sbarca su Beyond PG un altro format: N3RDZONE, con il giornalista Lorenzo Fantoni e tutto il team di N3rdcore.it. Alle 20:00, invece, si troverà un focus dedicato a una delle discipline più antiche e amate: gli scacchi. Arriva così Scacchi sul pezzo, in compagnia di Romualdo “Chess Society” Vitale e Franco di Mare.

Gamer Room torna on-air anche giovedì alle 15.00, seguito però dal Cosplay Lounge alle 21.00, uno spazio pensato per gli appassionati del cosplay a 360°. Accompagnati dalla guida esperta di Federica “IconStitch” Di Paolo, i fan potranno partecipare a veri e propri contest e non mancheranno salotti dove discutere di temi scottanti di questa nicchia dell’intrattenimento, insieme a guest star d’eccezione.

L’ultimo giorno della settimana si alterneranno due format già conosciuti sul canale: Raffaele “IlSolitoMute” Bottone, inviterà i fan a passare il venerdì in sua compagnia partecipando al Quiz show che non andrà mai in TV, con domande e curiosità di tutti i tipi, ovviamente a tema cultura pop, mentre Giulia “Juniper” Migliore permetterà al pubblico di mettersi nei panni di qualcun altro con In My Shoes. Già collaudata alle fiere di settore, la trasmissione si rivelerà un luogo sicuro dove potersi esprimere liberamente sui temi dell’inclusione, in una costante lotta ai pregiudizi.

E non finisce qui: una volta al mese tornerà Brainstream, il talk show con il dott. Mauro “Mauropsycho” Lucchetta, che affronterà un ospite diverso con la sua “Psico-intervista”. Insomma, non mancano certo le novità su Beyond PG, che si conferma ancora una volta un progetto in grado di coinvolgere e intrattenere tutti, dal videogiocatore incallito al semplice appassionato di cultura pop, ma con tutte le capacità per far riflettere e portare avanti gli importanti temi dell’inclusione.