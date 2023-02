Si torna a caccia con Wild Hearts: EA svela data e ora d'uscita del prossimo trailer

In attesa di poter mettere le mani su Wild Hearts, il nuovo hunting game ispirato a Monster Hunter e in sviluppo presso il team Omega Force, Electronic Arts ha annunciato ufficialmente che manca pochissimo alla pubblicazione del prossimo trailer.

Potremo rivedere in movimento Wild Hearts proprio domani, mercoledì 8 febbraio 2023, alle ore 16:00 del fuso orario italiano. La trasmissione in diretta del filmato dovrebbe essere preceduta dalla solita fase di pre-streaming che inizierà alle 15:58. Al termine della diretta, inoltre, sarà possibile rivedere per intero il trailer, probabilmente anche ad una qualità superiore. Per quello che riguarda il filmato, sappiamo solo che si tratterà di un trailer in computer grafica che probabilmente ci mostrerà alcune delle creature che potremo eliminare nel titolo.

In attesa che il gioco raggiunga gli scaffali di tutti i negozi il prossimo 17 febbraio 2023, vi ricordiamo che sarà possibile provare una demo di Wild Hearts grazie all'abbonamento a EA Play o Xbox Game Pass Ultimate: tale versione di prova avrà una durata massima di dieci ore, durante le quali gli utenti potranno testare la build finale dell'hunting game e mantenere i progressi nel caso in cui dovessero procedere con l'acquisto.