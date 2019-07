Torna il Cavaliere Rosso nell'aggiornamento del negozio di Fortnite

Come di consueto sono arrivate le notizie sul quotidiano aggiornamento del negozio di Fortnite, e per la verità le novità non è che siano proprio tantissime, visto che viene riproposto il set a tema marittimo di ieri, ma potrebbe essere una buona occasione per recuperare una skin leggendaria.

Si tratta di quella del Cavaliere Rosso, nuovamente disponibile nello shop al consueto prezzo di 2000 V-Bucks, insieme al piccone Crimson Axe e alla skin non comune Gage. Come detto in apertura, in vendita si trovano anche l'outfit epico Starfish, il glider Man O' War e il piccone Conch Cleaver, per un po' di freschezza estiva.

Per quanto riguarda le Daily Sales invece, sono in vendita le skin Shadow Ops e Scorpion, da rispettivamente 1500 e 800 V-Bucks, il piccone Spectral Axe e ben tre emote: Smooth Moves, Hand Signals e Pumpernickel.

L'aggiornamento sarà disponibile in italia intorno alle ore 13, e vi ricordiamo che gli oggetti eventualmente acquistati non daranno alcun vantaggio competitivo in battaglia, ma contribuiranno solo a modificare il look del vostro personaggio.

Nel frattempo sembra ci siano problemi con le ricompense di Fortnite, ma Epic Games ha già rassicurato i giocatori. Inoltre, sapevate che sono arrivati i gelati in Fortnite? Sono il nuovo oggetto curativo, e trovate tutti i dettagli sul nostro sito.