Torna il Circuito Tormenta di Riot Games: QLASH organizzerà tornei amatoriali per 2023

Mentre si avvia il PG Nationals Spring Split 2023 di League of Legends, Riot Games svela le importanti novità per la competizione amatoriale Circuito Tormenta che, per il 2023, vedrà i fan del marchio sfidarsi nei principali titoli Riot Games, da League of Legends su PC alla versione Wild Rift per mobile.

La prima novità chiave è la presenza di un solo partner per questa edizione: QLASH si occuperà di tutte le competizioni, dando il via a un cambio di strategia che divide nettamente la gestione di circuiti amatoriali e circuiti pro, pur mantenendo viva la connessione per la crescita di team e i giocatori.

A subire altre modifiche è il formato delle competizioni, in quanto ora allineerà il calendario del circuito amatoriale a quello professionistico con l’intento di ottimizzare il percorso verso le leghe maggiori. L’anno competitivo inizierà a settembre, dunque, e terminerà il luglio seguente; per il 2023, tuttavia, la stagione con il nuovo formato verrà “compressa” per allinearsi al nuovo ciclo.

Carlo Barone, Brand Manager di Riot Games, ha dichiarato: “Con l’introduzione del Tormenta in Italia, ci siamo sempre prefissati due grandi obiettivi: fornire alla community italiana una struttura competitiva aperta a tutti, che potesse regolarizzare tutte le attività, amatoriali e grassroot, sui nostri titoli, e creare una vera e propria fucina di talenti nazionali che, con il giusto impegno e dedizione, potesse realmente aprire la strada verso il professionismo. L’introduzione della Challengers di VALORANT ci ha permesso di chiudere il cerchio e determinare chiaramente il ruolo dei nostri partner sul territorio. La scelta di Qlash come partner unico del circuito spinge infatti in questa direzione, vista la loro vicinanza con la community Riot che, siamo sicuri, sarà in grado di portare all’interno del Tormenta sempre più giocatori desiderosi di divertirsi e mettersi alla prova”.

Non vediamo l’ora di sapere tutti i dettagli restanti sul Circuito Tormenta 2023 il 5 febbraio alle 14:30, nei canali Twitch di Riot Games e Paolocannone. Solo allora sapremo cosa spetterà ai fan di League of Legends, VALORANT, TeamFight Tactics e League of Legends: Wild Rift.