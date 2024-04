Torna DStars Connects: l'evento dedicato ai videogiochi live su Twitch sabato 6 aprile

Torna anche quest'anno l'evento DStars Connects, con uno showcase in programma nella giornata di sabato 6 aprile, evento che trasmetteremo e commenteremo in diretta sul nostro canale Twitch.

L'evento vedrà non solo la premiazione dei DStars Awards (in programma venerdì 5 aprile) ma anche una serie di panel e conferenze con protagonisti nomi come Fawzi Mesmar di Ubisoft, Alejandro Arque Gallardo di Supermassive Games, Gabby Llanillo di Riot Games e altri sviluppatori italiani.

Appuntamento dunque previsto dalle 09:00 di sabato 6 aprile sul canale Twitch di Everyeye.it in compagnia di Alessandro Bruni, pronto a seguire lo show per tutta la giornata. Tra i panel, si toccheranno anche argomenti come il lavoro all'estero nella gaming industry, il lavoro di uno studio AA in Italia e la comunicazione legata al mondo dei videogiochi.

Sul sito ufficiale DStars trovate il programma completo, per tutti gli aggiornamenti potete seguire i profili Instagram e Facebook di DSStars.

