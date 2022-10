Torna l'estate in un cosplay in costume di Killjoy da VALORANT

VALORANT potrebbe essere molto vicino ad approdare su dispositivi mobile e tanto basta per far riaccendere l'interesse della community verso lo shooter multiplayer sviluppato da Riot Games, la software house dietro League of Legends. Riavviciniamoci dunque a Killjoy, brillante agente teutonica.

Riot Games rivoluzionerà i suoi piani per il VALORANT Champios Tour 2023, ma in attesa del nuovo anno le luci dello sparatutto multiplayer 5v5 sono tutte per questo cosplay di Killjoy da VALORANT, la terza sentinella a essere rilasciata.

La Guardiana di nazionalità tedesca domina il campo di battaglia grazie al suo geniale inventario. Quando l'equipaggiamento non è abbastanza, ha dei robot pronti per sbarazzarsi dei suoi nemici. Klara Bohringer, questo il suo vero nome, è entrata a far parte del Protocollo VALORANT proprio grazie al suo innato intelletto.

A interpretare l'agente teutonica è la cosplayer Instagram Ena Fox. Sul profilo della modella troviamo uno scatto in cui veste i panni di Killjoy e si gode un ultimo tuffo in piscina. Immersa in acqua, con un costume giallo che riprende il colore della giacchetta indossata nell'aspetto classico del videogioco, è pronta a combattere con una pistola ad acqua in pugno. Anche a bordo vasca, non rinuncia a indossare un berretto e gli occhiali tondi.