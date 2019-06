Torna House of eSports con Daniele Bossari, in onda il 29 giugno su DMAX

Torna House of Esports su DMAX, canale 52 del gruppo Discovery Italia, in onda in prima TV sabato 29 giugno e in replica la notte tra domenica 30 e lunedì 1 luglio a partire dalle 02:00.

In questa puntata, lo spazio di approfondimento dedicato al gaming competitivo si occuperà di Hearthstone, l’ECG (Electronics Cards Game) più popolare, e lo farà insieme agli ospiti presenti in studio: Marco “Turna” Castiglioni, proplayer di Hearthstone degli Exeed, il giocatore italiano che ha vinto di più nelle competizioni esport di Hearthstone e Luigi “Davdas” Ragoni, caster e volto iconico del movimento italiano di Hearthstone.

Focus particolare verrà dedicato ad un tema interessante e, per certi versi, controverso: la psicologia e la mentalità di un atleta esportivo, come si “avvicina” ad una competizione, come la prepara, come la “vive”. Una analisi molto interessante che Daniele Bossari, nelle vesti di padrone di casa affiancato in studio da Sara “Kurolily” Stefanizzi, farà insieme al Dott. Mauro Lucchetta, mental coach tra i più stimati nell’ambiente.

Infine, notizie e curiosità sul mondo del cosplay assieme a Leon Chiro, cosplayer professionista di fama mondiale che ci porterà a scoprire i più importanti eventi internazionali in cui si è esibito. House of Esports, come sempre, sarà anche disponibile live e on demand su Dplay, la piattaforma digitale di Discovery. Ancora una volta le telecamere si accendono per “illuminare” il fenomeno degli esport in Italia!