Torna ID@Xbox Demo Fest: un mare di giochi in prova su Xbox a luglio

Dopo aver celebrato il record di iscritti dell'app Xbox su PC, Microsoft annuncia il ritorno dell'ID@Xbox Demo Fest, un evento che darà modo all'utenza Xbox di accedere a tante demo di videogiochi in arrivo su sistemi verdecrociati (ma non solo, data la natura multipiattaforma di molti dei titoli in oggetto).

La nuova attività promossa dalla divisione ID@Xbox del colosso tecnologico di Redmond darà quindi modo all'utenza Xbox di immergersi nel multiverso dei videogiochi indipendenti che verranno commercializzati nella seconda metà del 2023 (e si spera non oltre).

Dall'11 al 17 luglio, su Microsoft Store vedremo comparire una nuova sezione interamente dedicata ai progetti interessati da questa nuova iniziativa. I possessori di una console Xbox avranno quindi modo di scaricare gratuitamente oltre quaranta versioni dimostrative a tempo di altrettanti videogiochi appartenenti ai generi più disparati.

Tra i titoli che parteciperanno all'evento digitale, citiamo il soulslike tra Bloodborne e Pinocchio Lies of P, l'ambizioso GDR in pixel art Sea of Stars e l'originale sim-life 'in sella' a una gigantesca creatura semovente The Wandering Village, oltre a Demonschool, Worldless e a tantissimi altri titoli.

Molti dei videogiochi appena elencati, con ogni probabilità, saranno al centro del prossimo spettacolo digitale dell'ID@Xbox Showcase estivo approntato da Microsoft in collaborazione con IGN.com. Nel frattempo, vi invitiamo a rivivere le emozioni dell'ultimo evento della casa di Redmond con il riassunto degli annunci dell'Xbox Showcase.