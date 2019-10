Si torna sulla Luna con Destiny 2 Shadowkeep: tre ore di gameplay nel nostro video

È finalmente disponibile la nuova espansione di Destiny 2, Ombre dal Profondo, che fa entrare il gioco di Bungie nell'Anno 3 e sconvolge gli equilibri del titolo che è appena diventato free-to-play, nel tentativo di rimpinguare la sua user base.

Noi ne abbiamo approfittato per tuffarci con una full immersion in questo Shadowkeep dopo la riapertura dei server, grazie al nostro Francesco Fossetti, che vi guiderà in ben tre ore di gameplay che potete ammirare nel nostro nuovo video, in cima alla news.

La mossa di Bungie peraltro sembra anche aver dato i primi frutti, dato che su Steam c'è stato un picco di 144.000 giocatori attivi contemporaneamente su Destiny 2. Un risultato importante che fa capire che c'è sicuramente curiosità intorno a Destiny 2 e intorno a Shadowkeep, nonostante dei prevedibili problemi tecnici per via dell'alto traffico.

Per approfondire ulteriormente, e farvi un'idea sullo scaricare o meno la nuova incarnazione del titolo di Bungie, potete dare un'occhiata alla nostra ultima anteprima di Destiny 2 Ombre dal Profondo.

Senza indugiare oltre vi lasciamo al nostro video, ricordandovi che oltre che all'interno di questa news stessa, lo potete trovare sul canale YouTube Everyeye On Demand, dove potrete guardare in differita tutte le nostre dirette che invece trasmettiamo sul canale Twitch di Everyeye.it.