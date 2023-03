Torna Ni No Kuni 2 e debutta oggi sulle console Xbox e Game Pass, niente male!

Dopo essere uscito negli anni scorsi su PS4, PC e Nintendo Switch, Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno debutta oggi anche sulle console della famiglia Xbox, disponibile sin dal day one anche nel catalogo Xbox Game Pass.

Ni No Kuni II Il Destino di un Regno Prince's Edition è uno dei nuovi giochi di marzo per Xbox Game Pass, il sequel di Ni No Kuni debutta per la prima volta in assoluto su Xbox One, Xbox Series X/S. Sviluppato dallo studio Level-5 e pubblicato da Bandai Namco, Ni No Kuni 2 è frutto della collaborazione tra Yoshiyuki Momose (autore del design del personaggio) e Joe Hisaishi (responsabile delle musiche), entrambi in forza nel leggendario Studio Ghibli.

Ni No Kuni 2 narra la storia di Evan Pettwhisker, il cui trono promesso di Ding Dong Dell è stato perso in un colpo di stato. Evan e i suoi amici partono per un viaggio per fondare un nuovo regno: "I giocatori saranno in grado di scoprire la storia di Evan e giocare i due DLC inclusi nella Prince’s Edition: The Lair of the Lost Lord e Il Leggendario Libro del Mago. Entrambi i DLC contengono nuove missioni, così come nuovi oggetti, equipaggiamenti e un dungeon ognuno, denominati Labirinto e Colosseo Pandora."