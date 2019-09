Torna One Special Day: l'industria del gaming aiuta le persone con disabilità

Spesso l'industria del gaming si rende esempio di virtuose iniziative a favore dei meno fortunati, come ad esempio One Special Day, che tornerà anche quest'anno per il quarto anno di seguito, il prossimo 4 Ottobre, insieme all'organizzazione benefica SpecialEffect.

Si tratta di un'iniziativa per cui le aziende che aderiscono, accettano di devolvere l'intero guadagno di una giornata derivato dalle vendite dei videogiochi, ad esempio, o semplicemente organizzano degli eventi per raccogliere fondi.

Questa in particolare sarà l'edizione più grande, perché vedrà oltre 50 aziende legate al gaming tra i partecipanti, tra cui Sega, Codemasters, Jagex, Zynga, Rare, Rocksteady e tanti altri nomi, anche di primo piano.

Dalla prima edizione del 2016 ad oggi, sono state raccolte circa 900.000 sterline, che sono stati utilizzati, ad esempio, per far sì che anche le persone con disabilità possano giocare ai videogames, come la realizzazione del software EyeMine, che permette di giocare a Minecraft utilizzando gli occhi.

Il CEO e fondatore di SpecialEffect, Mick Donegan, ha detto: "Questo giorno unisce l'industria del gaming e le loro fantastiche community di gamer, perché tutti capiscono che quello che stiamo facendo ha dell'incredibile. SpecialEffect ha un impatto enormemente positivo sulle vite dei gamer con disabilità, ed eventi come One Special Day giocano un ruolo importante nel permetterci di ottenere ancora di più nei prossimi anni".

Che ne pensate dell'iniziativa?