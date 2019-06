Torna online dopo il ban il canale Twitch di Dr Disrespect

A volte ritornano. Dr Disrespect e i suoi inconfondibili baffoni sono di nuovo online. Ricorderete infatti che durante l'E3, il popolare streamer aveva girato una live all'interno di un bagno pubblico, violando così non solo le regole di Twitch ma anche le leggi dello Stato della California.

Durante la live infatti erano state riprese involontariamente delle persone, tra cui almeno un minorenne, cosa non esattamente ben vista né dalla legge né dalla piattaforma di Twitch, che naturalmente la vieta espressamente nel proprio regolamento.

La diretta incriminata fu cancellata infatti, e il canale Dr Disrespect è stato sospeso dalla piattaforma streaming, ed è tornato online solamente nelle scorse ore. Un ban temporaneo dunque, durato circa due settimane, per Dr Disrespect che, come immaginerete visto il personaggio (ricorderete anche l'epico ragequit di Dr Disrespect e vi assicuriamo, non è certo il primo a cui ci ha abituato), non è certo nuovo a sospensioni da parte di Twitch, tanto che l'ultima volta che il suo account è stato sospeso, è tornato poi con un nuovo show dall'enorme successo.

Che abbia intenzione di sfruttare anche questo periodo d'assenza per tornare in grande stile? Lo scopriremo su Twitch nelle prossime ore. Che ne pensate del popolare streamer? Siete contenti del suo ritorno?