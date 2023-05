Torna il PlayStation Showcase, è ufficiale! Ecco la data e i primi dettagli sui giochi

Come anticipato dai numerosi leak sull'arrivo del PlayStation Showcase 2023, Sony Interactive Entertainment si riaffaccia sulle pagine del PS Blog per svelare ufficialmente il nuovo, grande evento mediatico dedicato ai videogiochi in uscita per PS5 nei prossimi mesi.

Come apprendiamo dalle colonne del PS Blog, il prossimo show organizzato dal colosso tecnologico giapponese fornirà degli importanti aggiornamenti per tutta la community PlayStation. Il nuovo PlayStation Showcase, nella fattispecie, durerà poco più di un'ora e si concentrerà sui videogiochi PlayStation 5 e PS VR2 in sviluppo presso "i migliori studi di tutto il mondo. Aspettatevi uno sguardo approfondito sulle nuove creazioni dei PlayStation Studios, oltre a giochi affascinanti dei nostri partner di terze parti e creatori indipendenti".

La trasmissione in diretta del PlayStation Showcase 2023 inizierà ufficialmente alle ore 22:00 italiane di mercoledì 24 maggio. Come da prassi, la nostra redazione seguirà in diretta il PlayStation Showcase sul canale Twitch di Everyeye (e ovviamente su queste pagine) per fornirvi tutti gli aggiornamenti sulle World Premiere e sugli annunci dello spettacolo digitale approntato da Sony.