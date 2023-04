Torna il Pokemon GO Fest! Il programma degli eventi a Londra, Osaka e New York

Forti del numero da capogiro del Pokemon GO Fest 2022, Niantic Inc. e The Pokemon Company sono entusiaste di svelare tutti i dettagli sull'edizione 2023 di un evento che, per la prima volta in assoluto, vedrà Londra tra le città protagoniste.

L'incredibile successo ottenuto lo scorso anno a Berlino, con un impatto economico pari a 74 milioni di euro per la città tedesca, fa quindi da apripista alle nuove iniziative che Niantic e The Pokemon Company lanceranno in estate per coinvolgere tutti gli Allenatori di Pokemon GO in una serie di sfide e attività speciali con tanti bonus da sbloccare.

Il programma degli eventi del Pokemon GO Fest 2023 in tutto il mondo toccherà le seguenti città:

Dal 4 al 6 agosto: Londra , Regno Unito e in contemporanea Osaka , Giappone

, Regno Unito e in contemporanea , Giappone Dal 18 al 20 agosto: New York City, USA

Gli Allenatori che si recheranno a Londra tra venerdì 4 e domenica 6 agosto per partecipare al Pokemon Go Fest 2023 potranno giocare in due diverse località, Brockwell Park e tutta la Greater London, in orari che saranno comunicati prossimamente.

Da sabato 26 agosto a domenica 27 agosto il Pokemon GO Fest 2023 Global concluderà le celebrazioni e sarà disponibile per tutti i Giocatori del mondo: milioni di Allenatori avranno modo di partecipare ai festeggiamenti in qualsiasi luogo durante questo evento speciale.



Tornando agli eventi londinesi dal 4 al 6 agosto, vi informiamo che fino a giovedì 15 giugno è possibile acquistare i biglietti per un giorno a 27 sterline (più le tasse e le spese applicabili). I ticket sono in numero limitato e rimaranno in vendita fino ad esaurimento.