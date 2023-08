Torna il Pokémon Presents! Il futuro di Pokémon verrà svelato l'8 agosto

Dopo le voci su un nuovo Pokémon Presents all'orizzonte, adesso arriva la conferma ufficiale: il nuovo evento in livestream sta per arrivare con tante novità a tema Pokémon pronte per essere rivelate ai fan. E non si dovrà aspettare a lungo.

Il prossimo Pokémon Presents si svolgerà infatti martedì 8 agosto 2023 alle ore 15:00 italiane, per un livestream della durata di ben 35 minuti. Nessun accenno ai contenuti dello showcase, sebbene sia lecito attendersi vari aggiornamenti sull'atteso DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto, Il Tesoro dell'Area Zero, la cui prima parte intitolata La Maschera Turchese è attesa per l'autunno 2023: non è dunque da escludere che il nuovo Pokémon Presents possa essere l'occasione perfetta per rivelare quando sarà disponibile per il download La Maschera Turchese.

Non dovrebbe inoltre mancare spazio alle ultime novità relative al MOBA Pokémon Unite e, soprattutto, uno sguardo più approfondito a Detective Pikachu 2 Il ritorno atteso per il 6 ottobre 2023: con l'uscita dello spin-off non troppo lontana, il nuovo Pokémon Presents sarebbe l'occasione d'oro per scoprire ancora più dettagli e segreti sulla nuova avventura investigativa incentrata sul Pokémon più famoso del mondo.

Ma con 35 minuti a disposizione le sorprese non mancheranno di certo, magari attraverso l'annuncio di nuovi giochi ancora mai mostrati in precedenza. Appassionati di Pokémon, cerchiate dunque in rosso sul vostro calendario la data dell'8 agosto!