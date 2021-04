Torna il Q&A Deluxe oggi alle 15:00, aspettiamo le vostre domande per la diretta

Torna il Q&A Deluxe con il primo appuntamento del mese di aprile subito dopo le vacanze di Pasqua, per riprendere il ritmo e le sane abitudini. Lasciateci qui sotto le vostre domande, risponderemo alle più interessanti durante la diretta pomeridiana.

Il pomeriggio in casa Everyeye propone ben due ore di chiacchiere in libertà, per un appuntamento scandito dalle domande della community. Tra curiosità, consigli, approfondimenti e riflessioni sull'attualità - e non - videoludica, la Redazione sarà a vostra completa disposizione a partire dalle ore 15:00. A stabilire l'ordine del giorno del Q&A Deluxe saranno, come sempre, le domande della community: vi invitiamo dunque ad anticiparci sin da ora i vostri quesiti.

Gli argomenti di cui parlare certamente non mancano, aprile è un mese di ricco di novità con le uscite di Returnal, Outriders, New Pokemon Snap e tanti altri titoli di primo piano (tra giochi AAA, AA e produzioni indipendenti) in uscita su tutte le piattaforme.

