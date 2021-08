Torna il Q&A POP il 12 agosto: rispondiamo alle vostre domande su film, serie TV e fumetti

Anche durante la settimana di ferragosto Everyeye non va in vacanza: durante il pomeriggio di domani avrà infatti luogo l'immancabile appuntamento con il nostro Q&A POP, l'evento durante il quale sarete liberi di porci qualunque domanda vogliate su cinema, serie TV, fumetti e cultura geek in generale.

Gli argomenti di cui parlare, anche stavolta, non mancheranno di certo: dall'esordio di What If...? su Disney+ per quanto riguarda il Marvel Cinematic Universe all'insuccesso al botteghino di The Suicide Squad sul fronte DC, per non parlare delle novità su The Witcher, delle ultime notizie relative al cast dello show sulla Famiglia Addams e della spasmodica attesa del trailer di Spider-Man: No Way Home.

Seguire il Q&A POP sarà anche stavolta semplicissimo: la diretta avrà luogo sul canale Twitch di Everyeye dalle 15:00 alle 17:00 del prossimo 12 agosto, mentre per porci qualunque domanda vi giri per la testa vi basterà scriverla nell'apposita sezione commenti che troverete in calce a quest'articolo. Attivando la campanella, inoltre, riceverete le notifiche poco prima dell'inizio della live.

Per supportarci, inoltre, vi ricordiamo che potete effettuare l'abbonamento al canale Twitch di Everyeye (in maniera totalmente gratuita per gli abbonati ad Amazon Prime): tra i bonus riservati agli abbonati ci sono le dirette senza pubblicità e l'accesso ai canali Telegram e Discord dell'Orda di Everyeye.