Torna il Q&A POP: aspettiamo le vostre domande su film, fumetti, serie TV e cultura geek

Anche questa settimana torna l'appuntamento con il Q&A Pop in compagnia della redazione di Everyeye.it: una nuova sessione di domande e risposte per discutere insieme e approfondire le ultime novità riguardanti film, serie TV, fumetti, anime e in generale tutto ciò che circonda la cultura geek.

In programma oggi pomeriggio alle ore 15:00, il nuovo Q&A Pop ci consentirà di sviscerare gli argomenti più caldi della settimana e fare il punto della situazione sulle future novità provenienti dall'industria dell'intrattenimento. Dal trailer ufficiale di Space Jam New Legends alle rivelazioni del terzo episodio di The Falcon and the Winter Soldier, passando per il futuro de L'Attacco dei Giganti e l'entusiasmante annuncio dell'adattamento anime di Jojo Stone Ocean.

Quale novità di questi giorni vi ha colpito maggiormente? Quali sono i film, le serie TV o i fumetti per cui non vedete l'ora di saperne di più? Se volete approfondire i vostri argomenti preferiti o avete dubbi da chiarire sui progetti in arrivo, vi invitiamo caldamente a lasciarci le vostre domande nello spazio dedicato ai commenti.

