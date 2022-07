Torna il Q&A Gaming: lasciateci qui le vostre domande per la diretta del primo luglio

Torna questo venerdì una nuova edizione del Q&A Gaming con la redazione di Everyeye; vi accompagneremo verso l’assolato weekend alle porte rispondendo alle vostre domande e curiosità sulle nuove uscite in campo videoludico, gli annunci recenti e i rumor dell’ultimo minuto.

Naturalmente nelle due ore di live, oltre a rispondere alle domande della community, si parlerà anche delle novità del momento come le informazioni rese note recentemente su Mario + Rabbids Sparks of Hope o le ultime voci sul presunto reveal della data d’uscita di God of War Ragnarok.

Come sempre vi ricordiamo che potete lasciare le vostre domande nello spazio dei commenti, in calce a questa notizia. vi chiediamo di essere il più possibile concisi così da lasciar spazio ai quesiti anche degli altri utenti nel tempo a nostra disposizione. L’appuntamento quindi è fissato per venerdì 1 luglio, alle ore 15.00 sul canale Twitch di Everyeye. Vi aspettiamo in live!