Torna il Q&A Gaming oggi alle 15:00, lasciateci qui le vostre domande per la diretta

Il 2022 porta il dote il ritorno del Q&A Gaming di Everyeye.it, format molto amato dagli spettatori del canale Twitch ma che nelle ultime settimane era scomparso dal palinsesto per lasciare spazio ad altre trasmissioni. Ma finalmente il Q&A è pronto a fare il suo ritorno in grande stile!

La presenza di uno spazio mattutino quotidiano dedicato alle chiacchiere in libertà ci permette di rispondere a molti dei vostri quesiti ma in questo inizio anno abbiamo comunque deciso di ripristinare uno spazio più istituzionale per le domande e risposte, con una novità: il Q&A non andrà in onda ogni settimana ma ogni due settimane, mentre resta invariato l'appuntamento della mattina con Every Morning dalle 10:00 alle 12:00.



Il primo Q&A del 2022 verrà trasmesso oggi pomeriggio alle 15:00 sul canale Twitch di Everyeye.it e come di consueto vi invitiamo a lasciarci qui sotto le vostre domande. C'è tanto di cui parlare grazie all'arrivo di giochi molto attesi come Elden Ring e Horizon Forbidden West, la probabile cancellazione dell'E3 2022 Digital Edition, la carenza di scorte delle console di attuale generazione e le strategie dei grandi publisher per l'anno appena iniziato.



Vi chiediamo solamente di essere concisi nella vostre domande così da permetterci di rispondere ad un maggior numero di persone durante la live, per il resto... scatenatevi e ovviamente vi aspettiamo su Twitch.