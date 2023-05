Torna il Q&A POP: chiedeteci qualunque cosa a tema cinema, serie TV e fumetti!

Torna in pompa magna il Q&A POP nella giornata di mercoledì 31 maggio sul canale Twitch di Everyeye! Siete pronti a parlare di cinema, serie TV e fumetti direttamente con noi?

Sono già tantissimi gli argomenti su cui la community potrà confrontarsi: indubbiamente gran parte dell'attenzione cinematografica è focalizzata sulla recente uscita de La Sirenetta, il nuovo remake in live-action di un Classico animato Disney (per completezza nuotate verso la nostra recensione de La Sirenetta!).

Non bisogna poi dimenticare che questa settimana i fan attendono con trepidazione la release di Spider-Man: Across the Spiderverse, l'imperdibile sequel dell'acclamato film d'animazione prodotto da Sony Pictures.

Giugno sarà un mese caldissimo per gli appassionati di cultura pop: tra le nuove uscite anime e l'arrivo di pellicole attesissime (qualcuno ha detto Indiana Jones e il Quadrante del Destino di Lucasfilm o Elemental di Disney Pixar?), e i nostri host vi parleranno delle loro aspettative sui titoli più importanti.

In ogni caso, saranno due ore di chiacchiere instancabili in cui i risponderemo a tutte le vostre domande: potete lasciare le vostre nella zona commenti qui sotto e le leggeremo in diretta.

L'appuntamento è dunque fissato a mercoledì 31 maggio alle ore 15:00 sul canale Twitch di Everyeye!