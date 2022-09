Torna il Q&A POP: domani 20 settembre dalle 15:00, aspettiamo le vostre domande!

Torna anche questa settimana l'imperdibile appuntamento con il Q&A POP di Everyeye: come di consueto, vi riportiamo di seguito tutte le istruzioni per partecipare alla diretta Twitch in cui siete voi a porci le domande più calde del momento. Parleremo di fatti inerenti al cinema, alla serialità e alla cultura pop in generale.

Il nuovo appuntamento con il Q&A POP di Everyeye si terrà domani 20 settembre 2022 dalle ore 15:00 alle 17:00 sul nostro canale Twitch: ci sarà ampio spazio, come sempre, per discutere delle ultime novità in fatto di cinema, serie TV e tanto altro. E le novità da commentare non mancano. Notizia di stamattina dopo un breve attimo di tregua, Warner Bros. Discovery starebbe avendo grandi difficoltà a trovare il "suo Kevin Feige" per il piano decennale del DC Extended Universe.

Nel frattempo continua la messa in onda di House of the Dragon, che si prepara ora al suo midseason con il grande recasting che seguirà al salto temporale nella serie. Poi ovviamente ci sono i tantissimi annunci dal D23 che ricevono nuovi aggiornamenti ogni giorno. In particolare si sta parlando moltissimo di Werewolf by Night, compreso se sarà un crossover con Moon Knight. Infine il grande scandalo di Better Call Saul, rimasto a mani vuote agli Emmy. Di questo e tanto altro parleremo nel corso del Q&A POP di domani pomeriggio: per partecipare, come sempre, non vi resta che porci le vostre domande nella sezione commenti di quest'articolo.

Vi ricordiamo, inoltre, che attivando la campanella sul nostro canale Twitch sarete avvisati in anticipo dell'inizio della live; l'iscrizione al canale Twitch di Everyeye è gratuita per gli abbonati Amazon Prime e vi darà diritto ad alcuni interessantissimi bonus, tra cui le dirette senza pubblicità e l'accesso all'Orda di Everyeye su Telegram e Discord.