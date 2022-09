Torna il Q&A POP di Everyeye: aspettiamo le vostre domande su cinema, serie TV e fumetti

Si rinnova ancora una volta l'appuntamento con il Q&A POP di Everyeye, l'evento che ha luogo periodicamente sul nostro canale Twitch e durante il quale, come di consueto, potrete trovare risposta a tutte le domande che vorrete porci su cinema, serie TV, fumetti e su ogni aspetto della cultura nerd in generale.

Il Q&A POP di questa settimana si terrà sul canale Twitch di Everyeye il prossimo giovedì 8 settembre 15:00 alle ore 16:00: nel corso della diretta avremo modo, come sempre, di approfondire quelli che sono stati gli argomenti più chiacchierati degli ultimi giorni, dal nuovo episodio di House of the Dragon alle polemiche su Gli Anelli del Potere, passando per l'arrivo della quinta stagione di Cobra Kai.

Non mancheranno argomenti di conversazione neanche sul fronte cinema, con i gossip che girano intorno a Don't Worry Darling a farla da padrone, ma anche l'imminente arrivo del live-action di Pinocchio su Disney+ o il ritorno in grande stile di Brendan Fraser a Venezia con il The Whale di Darren Aronofsky.

Per partecipare, come sempre, non vi resta altro da fare che porci tutte le vostre domande nella sezione commenti di quest'articolo: vi ricordiamo, inoltre, che attivando la campanella sul nostro canale Twitch sarete avvisati in anticipo dell'inizio della live; l'iscrizione al canale Twitch di Everyeye è gratuita per gli abbonati Amazon Prime e vi darà diritto ad alcuni interessantissimi bonus, tra cui le dirette senza pubblicità e l'accesso all'Orda di Everyeye su Telegram e Discord.