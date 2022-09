Torna il Q&A POP: oggi pomeriggio rispondiamo alle vostre domande su cinema e serie TV!

Si rinnova anche questa settimana l'appuntamento con il consueto Q&A Pop in compagnia della redazione di Everyeye: una nuova sessione di domande e risposte ci aspetta, come sempre, per discutere insieme le ultime novità riguardanti film, serie TV, fumetti, anime e in generale tutto ciò che circonda la cultura nerd.

Il nuovo appuntamento con il Q&A POP di Everyeye è in programma per domani 13 settembre dalle 15:00 alle 16:00: come sempre, durante queste due ore avremo modo di analizzare a fondo gli argomenti più chiacchierati della settimana in ambito cinema e serial, dai vincitori del Festival di Venezia agli annunci Marvel e Lucasfilm dello scorso D23, ma non solo.

Sul fronte televisivo, infatti, gli argomenti di discussione non mancano di certo: dal trailer della terza stagione di The Mandalorian al quarto episodio di House of the Dragon, fino al tanto chiacchierato Daredevil: Born Again con cui il personaggio di Charlie Cox farà finalmente il suo esordio stand alone nel Marvel Cinematic Universe.

Per partecipare al nostro Q&A POP, come sempre, non vi resta che porci tutte le vostre domande nella sezione commenti e collegarvi al canale Twitch di Everyeye all'orario stabilito: